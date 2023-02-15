因為年久失修舊的土地公廟外表殘破不堪，裡面還有漏水問題，經請示土地公後，才開始尋覓新廟，去年跟屏東廠商訂製，短短半年就完工交貨。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

光廟主體的總重就超過50公噸，因此出動一台500公噸級吊車，先將廟主體從蜜餞廠空地吊過去廟廣場，在由120公噸級的吊車將廟主體組裝起來，花了一個下午才完成。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

500公噸級吊車太大台，只能先停在福德宮旁的蜜餞工廠。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市鎮興里福德宮年久失修，當地居民集資幫土地公、婆蓋新廟，找到屏東一家廠商訂購近年來相當流行一體成形的廟體，昨出動500公噸級的吊車將整座廟吊起組裝，宛如大型樂高一樣，廟方表示，組裝的比傳統營造廠蓋的便宜2、300萬左右，時間又更快。

鎮興里福德宮供奉土地公、土地婆，從日治時期就存在守護地方80餘年年，2001年廟方將原有小廟進行改建彩繪，去年遇到土地相關問題，加上舊有的小廟會漏水，問題解決之後經請示土地公決定蓋新房，因此當地居民集資幫土地公、婆籌措經費，找到廠商購買新房。

福德宮指出， 舊的土地公廟1941年完工到現在，守護鎮興里民超過80年，因為年久失修舊的土地公廟外表殘破不堪，裡面還有漏水問題，經請示土地公後，才開始尋覓新廟，去年跟屏東廠商訂製，短短半年就完工交貨。

福德宮表示，去年請示土地公後，找營建廠商蓋說要3年左右，且價格不便宜，光廟的主體就要800萬，後來找到屏東廠商訂購現在流行的一體成形廟體，從訂購到交貨只要6個月，價格還只要一半不到。

福德宮說，因為吊車太大進不來廟的廣場，因此商借隔壁蜜餞工廠空地，才順利完成吊掛作業，感謝在地善信大德一起捐助，後續將安裝水電、水泥地鋪裝等工程，預計明年會舉辦安座入火儀式。

吊車司機表示，光廟主體的總重就超過50公噸，因此出動一台500公噸級吊車，先將廟主體從蜜餞廠空地吊過去廟廣場，在由120公噸級的吊車將廟主體組裝起來，花了一個下午才完成，確實不容易，不過好在土地公保佑，吊掛工程一切順利。