影歌雙棲紅星劉文正去年因心肌梗塞病逝美國。醫師今天提醒，三高疾病、年長及有抽菸習慣者都屬於高危險群，當劇烈運動有心絞痛、胸痛、胸悶等不適症狀，應特別注意。

台北榮民總醫院內科部心臟內科特約醫師陳雲亮今天下午接受電話訪問表示，心肌梗塞為心臟冠狀動脈阻塞所引發的結果，容易併發心律不整及心臟衰竭，短時間約10分鐘至多1小時內，就可能造成死亡。

陳雲亮指出，有高血壓、高血脂、糖尿病等三高疾病患者以及有抽菸習慣者等，都屬於心肌梗塞高危險族群，可透過吃藥、打針等醫學方式預防，並搭配戒菸、健康飲食。

不過，有2項心肌梗塞發生的不可抗拒因素，首先是年齡。陳雲亮說，就像家中排水管用很多年，沈澱物堆積就塞住了，通常好發於60歲以上的長者；另外就是基因，很多心血管毛病都跟基因有關，若家族中較多心血管疾病患者有相關病史，就容易好發。

陳雲亮提醒，當劇烈運動時若常常出現心絞痛、胸悶、胸痛等症狀，就要特別注意。

至於心肌梗塞的黃金救治時間，陳雲亮說，當然是「越早越好」，腦部血液循環不能停止超過10分鐘，若在路上看到有人突然倒下，可使用自動體外心臟去顫器（AED），如周圍沒有AED則施行心肺復甦術，同時應撥打119儘快送醫。

衛生福利部國民健康署表示，天氣轉涼，低溫與早晚溫差大都會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病、中風急性發作的機會，有高血壓、高血脂、糖尿病等三高疾病患者以及心血管疾病患者、年長者等族群，務必做好保暖，避免疾病上身。