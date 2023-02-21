蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，恐萬物齊漲的陰影再度籠罩民眾心中。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》表示，像歐洲面對缺水缺電，就要老百姓冷氣開28度，暖氣開19度，只能用4個臉盆的水。像氣候變遷的時間表也是，我們2030要碳達峰，這要做多少排碳的事？這個東西真的落實下去，很多東西也是會漲價。台灣執政黨總是說經濟多好，不要吹牛啦，事實上就是用時間在耗，就是把很多問題隱藏著不處理。

「這樣人家就會擔心：這還得了，豈不是會有另外一波通膨？」郭正亮談電價恐漲強調，不然你就要告訴老百姓，以後家裡每天只能用四個臉盆的水，電要限量，不然就學歐洲，以後冷氣最低只能開到28度，往下調到25度要特別貴；暖氣最高只能開到19度之類的。就是你看歐洲人就拿出辦法了，人家至少在解決問題，雖然老百姓聽了是非常火大，不然理論上他們也可以拖，用納稅人的錢在墊，再拖一年、再拖一年。

郭正亮提到，從這裡就看到執政黨處理問題的態度不一樣，歐洲人就是面對了他就處理，那就大家辛苦。那他這個都是用時間在耗，實質問題沒有處理。像氣候變遷的時間表也是，我們2030要碳達峰，這要做多少排碳的事？（主持人翟嬛：反正她2024就下來了）「對嘛，她就跟李遠哲這樣講嘛！」這個東西真的落實下去，很多東西也是會漲價，歐洲不就是這樣在面對？

「從這裡就看出來，不要吹牛啦，說經濟多好，你事實上就是把很多問題隱藏著不處理嘛！」郭正亮批，勞保也是，許銘春多老實，她說1年至少要補1千億！那你才補給我多少？補200億，許銘春很老實，她就講出問題，大家聽到都嚇壞了，說妳以後不要講了。