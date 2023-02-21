雲林縣水林鄉番薯種植面積達上千公頃，量多質優被譽為「番薯的故鄉」。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉公所「水林番薯文化季」將於3月4日登場，21日在公所前廣場舉辦記者會，今年主題「旺兔薯地．兒食憶」，為慶祝焢窯活動邁向第21年，特別準備超過4000台斤番薯在活動當天發送，重頭戲親子焢窯規畫500組供民眾體驗，讓大家揪團感受用土塊疊成窯體烤番薯樂趣，回味早年農村時光。

水林鄉番薯種植面積達上千公頃，產量約占全台十分之一，其地理位置靠海，砂質土壤蘊含鹽分，種植出來的番薯口感特別鬆軟，香氣與甜感明顯與其它地方不一樣，品種以台農57、台農66為主，量多質優，被譽為「番薯的故鄉」，公所每年舉辦番薯文化季行銷，讓水林番薯更廣為人知。

鄉長許山埜表示，公所為提供新鮮、安全、優質的番薯及加工製品，與在地農家結合成立「水林番薯農業經營專區」，並配合「水林番薯產地證明標章」、「產銷履歷」，讓民眾可以安心選購水林最優質的農產品。活動當天除了焢窯，還邀集小農展售特色農產、規畫親子活動與抽獎，非常適合親子同樂。

公所提到，番薯的維他命E含量是糙米2倍，含有人體不可缺少的鉀、各種維他命、胡蘿蔔素，豐富的不可溶性纖維，能在腸中吸收水分增加糞便體積，滑腸通便、健胃益氣，不僅是國民美食，也是最佳健康食品。

番薯農指出，每年國曆1至2月是番薯最當季的時候，今年番薯品質佳，每台斤20至30元，可說是價廉物美，水林種植的番薯品質優異，產地還有優惠價，經常有遊客特地前來水林大量採購，邀請大家來番薯文化季現場品嘗，好吃才買。