威力彩連11槓，今（27日）頭獎獎金上看9億元，命理師黃濤點名，生肖鼠、虎、牛今天財運超旺，投注的黃金時段則有二個，一是早上9點到11點，或是下午5點至7點前往彩券行下注，有助打開旺財運勢。

根據《三立新聞網》報導，黃濤指出，今（27日）為「丙辰日」，生肖鼠、虎、牛財運亨通，其中生肖鼠建議購買彩券時，可帶另一半共同前往，增加中獎機率；生肖虎帶有「五符火」、「天權星」，手氣超級旺；生肖牛由於丑土配上九地、天禽星，使得運氣也跟著增強，偏財運旺盛。

黃濤提醒，今天有2大黃金時段可前往彩券行下注，分別為早上9至11點「癸巳時」，出門買彩券時可往東北方走80步、880公尺、8.8公里，總之只要路程長度或走路步數是「8」的尾數，象徵「偏財祿星乙奇、戊儀、生門」，就可招來財氣。

另一個時段則是今天下午5至7點「丁酉時」，可往西方走70步、770公尺、7.7公里，只要路程長度或走路步數是「7」的尾數，象徵「生門帶乙奇、丙奇」，也代表三奇順遂，就能打開旺財運勢。