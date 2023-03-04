威力彩連13槓，下周一（3月6日）頭獎獎金上看11.5億元，小孟老師在臉書上指出，財運旺生肖前3名依序是生肖羊、生肖猴、生肖狗，其中第1名的生肖羊近期若想獲得額外收入，可購買彩券試試手氣，說不定能中頭獎，可好好把握。

▍第三名：生肖狗

生肖狗在近期正、偏財運將會有所提升，在事業上只要好好的積極努力，就可獲得豐厚的業績獎金；而若有閒錢，不妨可購買彩券試試手氣，就有機會贏得額外的財富。

▍第二名：生肖猴

生肖猴在近期，好奇心較強，學習上會得到一些成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。若想得到額外的錢財，可去購買彩券試試手氣，說不定會獲得不錯的獎項。

▍第一名：生肖羊

生肖羊在近期對於困難與挑戰，會更加有自信與勇敢，事情也能照自己的想法進行，他們的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，也能帶來財務上的收益，甚至能讓別人為你辦事，或引來貴人相助。若想獲得額外收入，可去購買彩券試試手氣，說不定能中頭獎。