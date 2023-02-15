華語歌壇「偶像始祖」劉文正今（15）日被證實去年因心肌梗塞病逝，享壽70歲。中央社社長、資深媒體人張瑞昌回憶，劉文正曾在華視以「劉文正時間」寫下82%的收視紀錄，與「亞洲歌姬」鄧麗君、「帽子歌后」鳳飛飛齊名，可以說是紅遍全台灣。

張瑞昌在臉書發文表示，劉文正退出演藝圈、移居美國後，在中國時報的他曾想製作劉文正的新聞，透過演藝圈和美國僑界上天下地、想方設法，「就是要找到這位與鄧麗君、鳳飛飛等齊名的歌壇偶像始祖」，試過好幾次卻都事與願違。

張瑞昌分享，「當年專題企畫的構想是製作做好個版，以仿照像搖滾巨星麥可傑克森（Michael Jackson）這樣的『時代人物』規格看待」，不料今日卻傳出劉文正的死訊。

劉文正在1970、1980年代紅遍全台灣，大陸也曾掀起「男學劉文正」風潮，成立的飛鷹唱片也孕育出方文琳、伊能靜、巫啟賢等人；劉文正的前經紀人夏玉順今日證實，去年12月某天他睡不著、心裡不舒服時，致電給劉文正的家人，才得知劉文正已在去年11月離世，死因是心肌梗塞。