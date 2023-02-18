黃韻玲(右)上Toto主持的《幕前幕後偷偷看》節目。(POP Radio提供)

台北流行音樂中心董事長黃韻玲，來到由Toto主持的POP Radio《幕前幕後偷偷看》節目，推薦「想你到月球 張雨生特展」以及3月11、12即將登場的「我期待 張雨生演唱會 致敬25」。黃韻玲說，張雨生的歌曲廣度夠，他出現的年代也正是流行音樂開始百花齊放的時代，是華語流行音樂的大爆炸時期，值得把他的音樂與影響力更好好地推薦給大家。

說到與張雨生的緣分，兩人第一次知道彼此是在張雨生參與熱門音樂大賽的時候，驚覺怎麼有個小伙子聲音那麼高亢，之後兩人很巧在同一個年份，黃韻玲在美國錄《平凡》專輯，而張雨生也在美國錄《帶我去月球》專輯。黃韻玲透露她印象很深刻的是一起吃麻辣鍋時，很能吃辣的張雨生竟然喝麻辣鍋的湯，她看了嚇一跳。

後來黃韻玲因為主持電台節目訪問張雨生，兩人在餐廳碰面，張雨生提早到，邊看漫畫邊叫黃韻玲好好寫歌，不要再沈浸四手聯彈，要花時間多寫，這是兩人的最後一次對話。黃韻玲也預告3月舉辦的張雨生演唱會上將有隱藏版人物現身，是給大家的驚喜與禮物。

此外，黃韻玲也在節目上分享自己剛出道的趣事，她第一次上電視節目是張小燕主持的《週末派》，與金智娟一起上，兩人分屬當時最大的兩家唱片公司，她推出的專輯叫《憂傷男孩》，金智娟推出的專輯是《開心女孩》。而有天同事放了別家唱片公司要推出的新人歌曲，是王傑的〈一場遊戲一場夢〉，一聽完，大家都都滿面愁容，因為覺得這首肯定大賣，但他們不知道該怎麼辦，因為這麼強的新人他們要推出誰來才能贏，黃韻玲起當時的趣事，笑說當年唱片公司一定有在彼此公司裡放間諜，才會都知道彼此的機密。更多精彩訪問內容都在POP Radio本週日（2／19）晚上6-7播出的《幕前幕後偷偷看》節目。