香港女星梁詠琪有著一頭俏麗短髮，早年以模特兒身分入行，出道多年的她影歌雙棲，兩邊都有不俗表現，是許多人心目中的童年女神，近日梁詠琪在香港紅館開演唱會，有不少圈內人都前去捧場，其中電台主持人梁文禮在公眾帳號誇梁詠琪好美，私下卻大肆批評，引發外界關注。

近日香港電台主持人梁文禮去聽梁詠琪演唱會，發布限時動態誇梁詠琪好美，轉頭卻在私人臉書寫下評價：「歌編得差，舞差，當然她唱得差啦～其實都預料到了，但沒想過會這麼離譜，是在唱卡拉OK嗎？」同時形容梁詠琪當天表演服裝像是「擦完鼻血的衛生紙」，唯一想稱讚的只有她短髮非常好看，身材也好能將醜衣服穿好看。

表面和私下的評價被網友發現，讓不少人覺得他是雙面人，梁詠琪接受採訪時有記者詢問此事，梁詠琪高EQ回答：「每個人都會抱著自己的期望或標準去看作品，我覺得沒關係，我也承認自己有好大的進步空間。」透露會盡力做好本分。梁文禮20日主持電台節目時，被問到批評梁詠琪引起的爭議，直接道歉：「我想對團隊和梁詠琪說聲『很抱歉』。」表示自己只是想提出一點意見，可能是座位問題影響觀感，並說如果出演唱會DVD之後會多看幾次，稱有和梁詠琪私訊道歉，一直很喜歡她歌，是出於歌迷心態批評。

香港電台主持人梁文禮被發現私下批梁詠琪。（圖／翻攝自臉書、IG）

去看演唱會的還有台灣歌手許茹芸，她大讚「真的好喜歡她這次的狀態」，並曬出兩人合照力挺好友表現。