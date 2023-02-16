南韓演員宋仲基在今年1月驚喜宣布與英國女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，並承認女方懷有身孕，讓外界相當震驚，據傳宋仲基將在2月前往匈牙利拍戲，而今（16日）夫妻倆也一同現身機場，也是婚後兩人首度同框。

宋仲基今大陣仗現身仁川機場，且妻子凱蒂也抱著愛犬在身旁陪伴，而現場早已聚集大批媒體搶拍，宋仲基一方面向粉絲及媒體打招呼，另一方面則當起「護花使者」，先是稍微攙扶凱蒂，並交代保鑣注意不要讓妻子被推擠到，之後兩人在四名保鑣的護送下前去辦理登機手續。

據悉，宋仲基這次出國是要前往匈牙利拍攝電影《My name is Loh Kiwan》，而當時外界都猜測懷有身孕的凱蒂應該會在韓國待產，沒想到夫妻倆今日大陣仗現身機場，「一家四口」驚喜亮相，瞬間成為鎂光燈的焦點。

事實上，先前曾傳出孩子預產期將在今年八月，另外，凱蒂還被捕捉到與媽媽一同逛母嬰店，而凱蒂所逛的是歐洲知名的法國兒童服裝品牌「Bonpoint」，為歐美名人及皇室鍾愛的奢華童裝品牌，且該品牌以公主風格的女童裝最為知名，因此外界紛紛猜測宋仲基的寶寶為女兒，但以上消息經紀公司皆未出面回應。