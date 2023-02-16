男星吳彥祖在美國長大，他從小學習武術，畢業後吳彥祖到香港擔任模特兒，因外型英俊受到關注，因此獲得拍攝電影的機會，之後他參演《新警察故事》暴紅，並拿下金馬獎最佳男配角，成為香港知名男神；近年吳彥祖攜家人到好萊塢發展，有網友曬出巧遇吳彥祖的照片，卻發現他似乎髮際線悄悄後退，看起來稍微胖了一些。

近日有網友表示在美國碰到吳彥祖，曬出兩人合照並寫下：「激動之情難以言表，好神奇的感覺，從來沒見過面但卻感覺很熟悉」，照片中吳彥祖穿著黑色外套與休閒褲，手上還提著購物袋，兩人背後是當地商場，吳彥祖面帶微笑看起來十分親切，不過可以發現吳彥祖的髮際線似乎有往後的趨勢，和年輕時比起顯得有些老態。

網友在美國巧遇吳彥祖。（圖／微博）

該網友表示當時吳彥祖的老婆小孩都在，應該是一家人出來逛商場，吳彥祖本人沒有明星架子，但看起來很有氣場；其他網友看到後紛紛表示：「他還自然向你靠」、「我發現了真正的明星都很會和群眾打成一片」、「阿祖樸素無華」，不過也有人覺得吳彥祖顏值下降「哇開始謝頂了啊」、「（身材）都變形了」、「髮際線好高」、「男人不經老啊」，有見過吳彥祖的網友反駁「前幾天他來我們學校了，真的狀態超好，整個臉很緊致，沒什麼皺紋，小麥色皮膚，整個人都很挺拔有型」。