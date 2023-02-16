前陣子宋逸民主理教會「藝起發光」爆出多起風波，其中媒體人王瑞玲質疑教會金流，並且嗆帳目不清楚，宋逸民則表示帳目清清楚楚，沒想到近日藝人阿Ben再爆國稅局成立了「藝起發光逃漏稅案」，已經展開調查，引起外界熱議。

阿Ben今（16日）在社群平台發文，透露出道23年第一次跑國稅局，因農曆新年期間收到國稅局的執業補稅通知：「上面寫著：藝起發光執業所得以及我們完全摸不著頭緒莫名其妙的費用金額？」阿Ben透露當下驚呆了，後來詢問會計師與友人才得知，「意思是我本人竟然在不知不覺中，曾經在藝起發光領過薪水？我沒有領個這些數字金額啊！」

阿Ben強調「因為我們家在108，109，110這三年期間……在藝起發光我們從來只有長期的什一奉獻，數十次愛筵奉獻，以及當初的擴堂奉獻……我們根本就沒有從藝起發光領過國稅局稅單上所標示執業數目的薪水」，並質疑過往奉獻給教會的捐獻沒辦法抵稅，竟然要為沒領過的職業所得金額補稅。

為了搞清狀況，他親自到國稅局，「請國稅局幫我們調出了108和109年間的單據，才發現原來不只有我，還有小可，甚至我岳父！都曾經被藝起發光寫上『執業』領過薪資？（事實上我們並沒有領過這些數字的薪資）」，為保護自己，阿Ben表示已向國稅局檢舉，指控藝起發光逃漏稅。