大陸男星劉也2019年參加選秀節目《創造營2019》，因帥氣外型圈粉無數，在節目中表現出色，最終獲得第8名成績，加入一年期的限定組合R1SE出道，沒想到近日他在深夜發文，喊話因身心壓力打算退出娛樂圈，引起許多粉絲熱議，17分鐘後他緊急改口，表示貼文是誤發。

劉也今（16日）凌晨4點在微博發文：「我選擇退出娛樂圈了，沒有開玩笑，希望你們能理解我，這麼多年了，想放棄的念頭一直有，但都堅持下來了，但這次我真的沒有支撐下去的動力了，現在的我壓力太大了，再這樣下去我估計我的身心也吃不消了，我真的做不下去了，扛不住了，真的對不起你們！」

劉也說要退出娛樂圈。（圖／微博）

劉也表示沒有要退圈，是曾想退圈時寫下的。（圖／微博）

過17分鐘後，劉也刪除貼文，並重新發文：「……半夜睡不著想清理之前的草稿箱，結果想左滑刪掉直接點到了發送可還行？我也懵了，別擔心，那是很早已前寫下來的」，否認要退圈的說法，他稍早再發文表示不是炒作，「我沒那麼多戲 ，瞭解我的應該知道我是個啥人兒，天呢真的歷史最尬 沒有之一」。

劉也表示十分尷尬。（圖／微博）

不少粉絲表示：「R1SE裡沒有塌房沒有緋聞的之一，太難得了，是一個合格的愛豆，就算現在不追了R1SE，也希望他好好的。」、「瞭解也哥的都知道他不會拿這個炒作的哈」、「本打工人低谷時期也想辭職，劉也現在挺過來了還很好」、「這咋和我半夜碼長文要辭職的感覺一樣一樣的」、「很有實力的一個男生，可惜一直不太紅」。