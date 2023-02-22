46歲女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚逾5年，今(22)日凌晨他突在臉書上更新一則：「緊張，懷孕了」的貼文，且蕭淑慎也轉發。一句沒頭沒尾的話引發外界揣測，紛紛湧入底下留言區恭喜她，稍早，蕭淑慎也對此做出解答了。

今日凌晨，蕭淑慎轉發老公發文，僅以「先睡，明天再說，晚安」並配上一個睡覺的表情符號回應，此舉雖吊足所有人胃口，但多數網友仍到貼文底下留言：「恭喜！」部分有才的網友更是附上小孩子的動圖，字句間盡顯對她懷孕消息的喜悅。

對此，蕭淑慎也於稍早之前揭曉謎底，一一回應恭喜的網友，表示：「不是我啦。」並附上一則抖音影片的連結，原來竟是家中貓貓懷孕了。另外，據《自由時報》報導，梁軒安也解釋貓咪懷孕內幕，表示家中的貓『吳郭魚』被朋友的貓『帥帥』硬上後懷孕了，更因家中已有了5隻貓，還在煩惱日後「貓口」增加該如何是好。

事實上，蕭淑慎在2020年因罕見的「十二指腸基質瘤」，動刀切除1/3的十二指腸、胃，胰臟頭、膽跟膽管等器官，之後身體未有異狀，然而去(2022)年5月追蹤時發現癌細胞轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物進行治療，而梁軒安也透露她的最新病況，指出：「術已經把癌細胞切除乾淨，但必須每年固定回診。」也遺憾需做腹部超音波追蹤，而顯影劑對胎兒有害，因此短期無法懷孕。