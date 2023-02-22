現今網路上詐騙手法層出不窮，其中Facebook（臉書）更是出現許多詐騙粉絲專頁，直接盜用藝人或名人的名義，導致許多網友受騙。先是吳淡如跳出來澄清外，連陳文茜也遭不法人士盜用身分創「存股社團」企圖拐騙網友；中廣公司終於不忍發聲，直言流行網主持人們都不會創存股社團，請民眾勿受騙。

近年臉書上詐騙消息頻傳，更有不少知名藝人、主持人或名嘴身分遭盜用，創立投資社團或是邀請加入群組教如何致富等，導致有許多民眾受騙的案例發生；沒想到最近出現由「陳文茜的世界周報」的發文，請大家加入存股社團，內容也和平時陳文茜臉書上寫作方式相似度達90%。

陳文茜身分遭詐騙集團盜用。（圖／摘自臉書）

對於該粉絲專頁的發文，中廣公司今（22日）發聲澄清，「中廣流行網主持人陳文茜、夏韻芬、吳淡如絕對不會創立存股社團」，指出是詐騙集團的詐騙手法，盜用陳文茜名義廣設投資社團，詐取錢財，呼籲民眾睜大眼睛，不要輕易上當。

臉書上目前有出現的詐騙貼文型式，有使用陳文茜黑白畫面之照片，留言「將多年投資心法分享給大家」；夏韻芬也被假冒身分，發文「社團指定導師邀請大家進入社團」，請民眾加LINE社團以利詐騙；吳淡如也有親自澄清，自己沒有在教投資。