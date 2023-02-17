國民黨內有意角逐2024總統大選者眾，黨主席朱立倫將專心扮演造王者態勢逐漸明朗。朱今受訪表示，從頭到尾都是堅定的想法，黨必須要大家無私無我，共同像星雲大師所講的「有黨無我」，大家放下自我，共同為整個大局來努力。（周志豪攝）

國民黨內有意角逐2024總統大選者眾，黨主席朱立倫將專心扮演造王者態勢逐漸明朗。朱今受訪表示，從頭到尾都是堅定的想法，黨必須要大家無私無我，共同像星雲大師所講的「有黨無我」，大家放下自我，共同為整個大局來努力。

朱立倫說，為國民黨、台灣、中華民國好是最高的目標，國民黨內大家都秉持這樣的決心，放下自我以大局為重，無私無我，只要共同在一起團結努力，一定可以順利成功。

對朱立倫是否在2024成造王者，國民黨智庫執行長柯志恩表示，從九合一選舉到現在，朱所展現出來的「的確是這樣的氛圍跟氣勢」，不要再說朱是過去「吳敦義2.0」，4年前的劇本在這一次絕對不會重演，國民黨已和過去完全不一樣。

當前黨內各擁人選角力，朱立倫直言，「不會」擔心分裂，強調每位都是優秀人才，大家團結一致，只要用號召更多朋友團結支持、加入國民黨心情，就知道要更努力，沒有任何一絲一毫分裂本錢，團結是唯一的路，也是共同努力目標，

朱立倫表示，希望每一位未來的立委候選人、總統候選人或有意參選人，通通都是以爭取國民黨能在2024團結勝選，為台灣與中華民國好做為最高目標。

柯志恩說，所有從政黨員都很希望在2024能夠拿回執政權，在這個大原則下，目前的確是可以的。

柯志恩表示，目前國民黨內有挺侯跟不排斥郭的兩種聲音，政治名嘴與民代跟4年前也都是完全一樣，都完全套用過去的模式來解讀目前國民黨的整個生態發展，這是不合適的，國民黨絕對會記取過去4年的教訓。

柯志恩說，雖然是同樣的人，但經過4年過去的挫敗與磨練，每個人的思維與各方面都有些改變，不能用只要看到這個人，就把他10幾年前的行為套在當前這個人身上，沒有注意到很多人在這4年當中有一些改變。

柯志恩表示，即使一些候選人還是過去大家非常熟悉的人選，但整個氛圍與想法與過去是完全不一樣的；去年九合一選舉中，國民黨內從北到南很多人團結一致，這是她過去完全沒感受過的。

對於總統提名作業期程，朱立倫說，目前的目標是3月4日的南投立委補選，之後就會共同討論相關議題，國民黨會一步一腳印，腳踏實地，不會躁進，也不會拖延，會按部就班、穩扎穩打。

新竹縣長楊文科點名台中市長盧秀燕參選2024，朱立倫說，盧是國民黨現在最強的母雞之一，在中部地區表現得非常好。