副總統賴清德備戰2024總統大選，前文化部長鄭麗君被視為可能擔任其副手。國民黨智庫執行長柯志恩表示，鄭麗君當文化部長時，推出幾個政策值得商榷，所帶動的績效也要畫上問號。她認為最重要的是鄭麗君並沒有經過選戰洗禮，會不會是一個合適人選，民進黨要好好思考。

柯志恩昨(22)日在政論節目《少康戰情室》中指出，鄭麗君和蕭美琴都跟總統蔡英文非常好，蔡英文也非常喜歡這種文青、知識水平高的類型。柯志恩提到，鄭麗君在當文化部長時是非常有理想、自主性，但掌管文化部推出幾個政策非常值得商榷，包括文策會所得到績效如何，還將仁愛路以前工總部分變成文青實驗場，其所帶動的一些績效都要畫上問號。

柯志恩進一步指出，當質詢鄭麗君時，她永遠可以搬出一大堆理由，且其人格特質非常冷靜，不具有很大的親和力。更重要的是，柯志恩認為鄭麗君沒有經過選戰洗禮，沒在選戰中被檢視過，會不會是一個合適人選，民進黨要好好思考。