2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。目前多數人都認為民進黨賴清德會定於一尊，至於國民黨的人選，目前則還未有定論，而民眾黨柯文哲的參選也是勢在必行。對此，近日就有網友認為國民黨「侯友宜配張善政」互補性超強，更直言「侯張配這麼強，我就問，2024國民黨要怎麼輸！」

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「2024國民黨夢幻組合『侯張配』」的文章表示，「侯友宜加張善政，真可謂是互補性超強，傷害性爆裂啊」，原PO指出，互補性例證分別為「侯友宜是本省、張善政是外省」、「侯友宜是本土藍、張善政是知識藍，有國際觀」及「侯友宜警政、內政強、張善政則是科技擔當」。

原PO更接著說「強強聯手效益」，可打破本省人在深藍沒票房、只能當副手的流言，「只要夠強，大家目標一致，沒有什麼誰正誰副的問題」；再來則是「內政、外交兼顧」，侯友宜在新北深耕10多年了，沒有功勞也有苦勞，至於張善政在Google外企的經歷，根本是私人企業、公部門不可多得的人才」。

原PO認為最重要的是，張善政做什麼像什麼恰得其份，講起話來也是條理分明、四平八穩，正好彌補侯友宜的缺點，同時「張善政也是名福將，正如當初的蕭萬長」，原PO坦言，當初「馬蕭配成了超強吸票機即是證明」，原PO更直言「侯張配這麼強，我就問，2024國民黨要怎麼輸！」