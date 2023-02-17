法人指出，可成營業項目之一為NB機殼，一般型筆電及電競筆電持續調整庫存，預計2Q23底庫存去化完畢；而可成新事業車用營收約佔營收1%，主要產品為影音系統，除美系新能源車大廠外，公司陸續送樣給其他美系車廠，但尚未放量。

可成為消費性電子機殼供應商，受到中國紅色供應鏈崛起，衝擊公司的業務，2020年起退出手機機殼業務。公司積極轉型並降低單一客戶及產品比重，並切入車用及醫療相關領域。

可成在手現金約90%為美元，去年前3季受惠於台幣貶值效應，業外獲利有一定挹注。可成短期內不會有大額的資本支出。

可成在去年NB增加兩位新客戶，目前共計5位客戶，其中，1-2個台系電競品牌廠，3家美系客戶；新客戶相關新產品已陸續開出，預計下半年開始出貨。而美系大客戶iPad產品將陸續退出供應鏈，目前佔營收5-8%。

在新事業車用和醫療方面，法人估未來車用、5G、醫療營收比重約為1-3%，營收將逐漸成長，公司未來會尋找國外醫材公司的併購標的；可成持股太醫(4126)18%、邦特(4107)15%，採權益法認列。