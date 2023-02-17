恆生科技股指數跌1.5%，成分股幾乎全跌，僅阿里健康、華虹半導體、小鵬汽車小漲。金山軟件跌4.6%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌3.8%。

華興資本大跌26.5%，稍早前一度崩跌50%，該公司表示無法與董事長兼執行長與控股股東包凡取得聯繫，但強調公司營運正常。

儘管去年淨利大減17%，但東亞銀行仍獲富瑞與高盛調升目標價，股價大漲逾7%。

《港股》恆指漲逾2% 鴻騰、比特幣概念股勁揚
《期貨》台指期開盤下跌115點 金電皆墨
《基金》ESG風潮 43檔0050成分股入列永續指數
#55% #5% #恆指 #華興 #董座