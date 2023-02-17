恆生科技股指數跌1.5%，成分股幾乎全跌，僅阿里健康、華虹半導體、小鵬汽車小漲。金山軟件跌4.6%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌3.8%。
華興資本大跌26.5%，稍早前一度崩跌50%，該公司表示無法與董事長兼執行長與控股股東包凡取得聯繫，但強調公司營運正常。
儘管去年淨利大減17%，但東亞銀行仍獲富瑞與高盛調升目標價，股價大漲逾7%。
美國生產者價格指數（PPI）超出市場預期，以及數位聯準會官員提到升息50個基點，隔夜美股主要指數全面重挫、美國10年期債息急升。受此影響，周五香港恆生指數盤中跌0.55%，為20871.6點。國企股(H股)亦跌約0.55%，報7051.32點。
恆生科技股指數跌1.5%，成分股幾乎全跌，僅阿里健康、華虹半導體、小鵬汽車小漲。金山軟件跌4.6%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌3.8%。
華興資本大跌26.5%，稍早前一度崩跌50%，該公司表示無法與董事長兼執行長與控股股東包凡取得聯繫，但強調公司營運正常。
儘管去年淨利大減17%，但東亞銀行仍獲富瑞與高盛調升目標價，股價大漲逾7%。
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