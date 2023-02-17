元隆董事會通過2022年財報，合併營收17.87億元、年增11.54％，營業利益2.31億元、年增達96.26％，稅後淨利2.44億元、年增達1.35倍，每股盈餘2.23元，全數改寫歷史新高。毛利率17.07％、營益率12.97％，雙創僅次於2000年的歷史次高。

以此推算，元隆去年第四季營收3.72億元，雖季減21.83％、年減16.97％，為近7季低點，仍同期次高，毛利率15.26％、營益率10.04％則創同期新高。稅後淨利0.24億元，季減70.06％、年減35.33％，仍創同期次高，每股盈餘0.22元。

為彌補累積虧損以改善財務結構，元隆去年7月底減資32.86億元、將實收資本額降至10.95億元，減資達75％。由於截至去年第三季帳上仍有6.88億元待彌補虧損，元隆董事會決議不配發股利，並決議辦理私募案充實營運資金，6月10日後未完成的剩餘額度擬作廢。