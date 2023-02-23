文曄2022年第四季合併營收約為1575億元，年成長約22%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約11.5億元，以加權平均股數計算稅後EPS約1.31元。

文曄2022年合併營收約為5,712億元、年成長約28%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約76.3億元，年下滑約4%，以加權平均股數計算稅後EPS約8.61元，為歷史次高表現。

展望2023年第一季，基於1美元兌換30.3元新臺幣假設，預估營收介於1120至1200億元間，季減少23.8~28.9%，預估合併稅後淨利歸屬於母公司業主介於5.35至7.27億元間，以加權平均股數計算稅後EPS介於0.61至0.83元間。

文曄認為，儘管總體經濟存在許多變數與半導體產業處於庫存調整中，國際專業市場研究調查機構Gartner預估2022年至2026年半導體市場複合年成長率仍有5.8%，因此，文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，透過深耕高成長的產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，持續追求優於市場的成長性與市佔率的提升，並且持續進行數位優化，以精進營運管理系統來提升營運效率。