高雄曾姓男子涉嫌行搶友人金鍊，苗栗警方遠赴高雄將他逮捕歸案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

高雄曾姓男子涉嫌行搶吳姓友人金鍊，金鍊當場被扯斷。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

高雄曾姓男子涉嫌行搶吳姓友人金鍊，金鍊當場被扯斷，曾嫌帶著一截金鍊逃逸並予典當。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住高雄市的曾姓青年，日前因缺錢跑路到苗栗縣公館鄉投靠吳姓友人，吳某好意收留曾某，還找朋友陪曾某一起到公館鄉一家小吃店用餐，曾乘機向吳某借錢不成，竟出手搶走吳某脖子上金項鍊，曾某成功搶走部分金鍊輾轉搭車逃回高雄，轄區苗栗警分局據報迅速南下緝捕曾嫌，竟然發現警匪住進同一家旅店，警方守株待兔順利逮捕曾嫌，但金鍊業已被典當2萬元，被曾嫌花掉只剩1千元了。

吳某與曾嫌原為朋友，日前，曾嫌因沒有工作北上苗栗縣公館鄉來投靠吳某，暫時住在吳某家中，13日晚上6點30分，吳某找了友人一起陪同曾嫌到公館鄉一家小吃店用餐，餐畢，曾嫌上車後向吳借1萬元被拒，曾嫌竟然就動手行搶搶被害人脖子上價值20多萬的金項鍊，結果金項鍊被拉斷，曾嫌搶走一段重約4錢的金鍊後逃逸。

轄區苗栗警分局根據吳某提供資料，並調閱周邊監視器影像追查，發現曾某搭車往南，研判可能返回高雄鳳山住家，警方隨即南下緝嫌，結果警方發現曾嫌沒回家，但是因為已經夜深了，員警只好先找附近的旅店投宿，並請當地的警方協助清查附近的旅店有無嫌犯的住宿紀錄，結果警方竟幸運地發現嫌犯也住進同一家旅店，員警於是守株待兔，等曾嫌退房時再將他逮捕。

經過警方清查，曾嫌逃離公館後，先叫了1台白牌計程車到台中，花了2千元，找金飾店典當搶來的一節金鍊，得款2萬元，再花5百元搭計程車去台中高鐵站，結果已經沒有班車回高雄，曾嫌竟然花了8千元搭計程車回高雄，到了高雄不敢回家，再花2千元住進商旅，被逮捕時身上剩下1千元。

警方能迅速在案發17小時內偵破全案，警方即時掌握案情及積極訪查，確認嫌疑人由高速公路往南逃逸，正確判斷犯嫌可能返回高雄藏匿，另1個破案關鍵就是當地派出所員警能迅速清查出曾嫌落腳處，全力配合苗栗警方將曾嫌查緝到案。