警方在楊男身上查獲K菸、刀械等違禁品。（警方提供）

新北市蘆洲警分局日前辦理關渡媽祖遶境勤務，因接獲情資，本次爐主為天道盟濟公會八里分會，為預防發生治安事件，特別安排優勢警力嚴防監控，雖然過程當中沒有發生暴力事件，不過警方卻查獲1名21歲楊姓通緝犯，並在他身上查獲K菸、殘渣袋及彈簧刀等違禁品，被警方依毒品罪嫌移送，通緝部分押解新北地檢署歸案，另外攜帶刀械部分依社維法裁罰。

警方表示，14日當天八里區舉辦一年一度的關渡媽祖遶境活動，因為事前接獲情資，本次由天道盟濟公會八里分會擔任爐主，因此警方特別安排43名警力交通疏導、維護活動安全，同時另有民力、義交91人協勤。

當天下午1時許，警方在遶境過程中發現，有多名20多歲青年於巷內聚集，疑似有不法情事，因此立即通報線上警力支援盤查，結果發現其中1名21歲楊姓男子為新北地檢署發佈通緝的毀損通緝犯，另外在他身上查出K菸、殘渣袋及彈簧刀等違禁品，當場將他逮補。

他向警方供稱，每年都會與友人相約參加媽祖遶境，祈求神明保佑，如今卻因為攜帶毒品、刀械被警方逮補。警方訊後依毒品罪嫌移送，通緝部分押解地檢署歸案，另外攜帶刀械則依社維法裁罰。