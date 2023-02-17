臥床十餘年驚見女巫手指，創世生服員耗時2小時幫變身。(創世提供)

長期照顧植物人的創世屏東分院，堅持每2天為院民洗一次澡，2小時翻身扣背、更換尿布，定期修剪頭髮和指甲，如同守護自己家人。照服員常需面對各種挑戰，新入住者總會發現身上褥瘡、感染疥瘡、灰指甲過長變硬變厚、骨瘦如柴等，照護團隊從不放棄，想方設法改善，堅持著院民平安即是服務的價值。

58歲靜姊因心血疾病臥床，入住養護機構十幾年，靠著友人和姐姐東奔西跑籌措安養費用，扣除政府補助款，每月再繳一萬多元，年邁的姐姐實無力支付，經屏東社會處轉介，去年入住創世屏東院。

生服員坦言，第一眼看見她，都會被鈣化、又硬又長的灰指甲震懾，心想到底有多久沒有修剪過？以往的照護與清潔衛生又是如何進行？生服員劉秋月看到後充滿不捨與心疼，利用空檔花2小時，幫她的指甲修剪、SPA，讓原本的「女巫手指」變成了「仙女手指」，驚奇的改變令人感動不已。

目前屏東院內共照顧56名植物人，每當家屬看到入住後的改變，身上傷口癒合、皮膚有光澤、體重增加等，總是感謝地說，「托付創世，絕對放心。」