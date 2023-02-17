民眾黨立委陳琬惠下午於立法院舉行「溫暖的堅韌內閣，淫亂的酒店肉閣」記者會。（黃婉婷攝）

陳建仁內閣上任不到一個月，先是運安會主委楊宏智遭爆上班摸魚，最終黯然請辭下台，今又有爆料指出甫上任的高官，11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待，民眾黨立委陳琬惠今(17日)踢爆，此人正是行政院發言人陳宗彥，她呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退，宣布下台。

陳琬惠下午於立法院舉行「溫暖的堅韌內閣，淫亂的酒店肉閣」記者會，她表示，陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，與綽號「豆哥」、被判妨害風化罪的台南酒店業者王孝偉關係親近，時常帶小姐出場喝咖啡，且陳到風化場所帶小姐出場的費用都以「陳董」為名記帳，而當時的台南市長正是副總統賴清德。

陳琬惠接著出示前幾年台南地檢署檢察官的簽呈，內容稱陳宗彥與王孝瑋兩人涉嫌違反貪汙治罪條例，最後簽呈卻不了了之，她要請問法務部長蔡清祥，這件案子為什麼不見了？是否承諾進行徹查？當初為何簽結？是否移送檢調及監察院查處？

她也再度點名陳建仁，政務官可以接受招待喝花酒嗎？如果政務官出現這種離譜行徑還適任嗎？呼籲陳揆全面徹查，並公開向國人報告。她也向時任台南市長、民進黨主席賴清德喊話，近日能看出賴在黨內掃黑、學倫上都有態度，面對愛將如此行為，也該展現堅決的態度。

行政院預計4時40分由陳宗彥親自說明回應。