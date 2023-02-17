近年來詐騙案件層出不窮，從股票投資詐騙到冒名telegram通訊軟體等，手法日新月異，導致高雄市民1年共遭詐騙8億4000餘萬元，國民黨高市議員李雅靜在議會要求高市府警察局研擬出具體防治措施，避免民眾承受無辜受騙之痛，也希望高市府整合道安相關預算，加快監視器汰換速度。

李雅靜表示，詐騙集團利用民眾個資進行「精準詐騙」，最重要的因素就是國人個資外洩，去年就傳出有網友在國外論壇網站「Breach Forums」販賣台灣人個資，宣稱檔案夾帶2357萬2055筆個資資訊。

李雅靜進一步指出，這2300萬餘筆個資檔案中，共有39個欄位，包括姓名、生日、住址、性別、身分證字號、已婚未婚、出生地、父母親、祖父母親、戶籍身分、軍籍編號等，且許多名人政要的資訊也都名列其中，資料應該為真。這不禁令人懷疑，政府部門的資訊門戶大開，造成國人個資外洩，但中央政府至今仍未有明確說法。

李雅靜強調，經過統計，高雄市民1年遭詐騙的金額高達8億4916萬元，這是相當駭人聽聞的數字，因此，她要求警察局務必重視詐騙案件，並要拿出具體防治措施，面對日新月異的詐騙手法，一定要用盡辦法讓民眾輕易判斷預防，避免承受無辜受騙之痛。

另外，李雅靜也提到，監視器已是警方辦案的重要工具之一，也是重大案件偵破不可或缺的利器。但高雄市目前監視鏡頭總共2萬3294支，其中1萬5024支老舊監視器已逾8年需老舊汰換，若依市警局每年汰換530支的速率，需要歷時長達「28年」才能完成汰換，如此無限輪迴，高雄市的監視器就永遠都是處於老舊狀態。

李雅靜也特別為市警局找預算，加快老舊監視器汰換，她也發現高市府新聞局及交通局都有道安相關預算，希望警察局協調整合，加快汰換速度，減輕員警工作力度，讓員警回歸治安本業。