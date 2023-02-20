國民黨在2022九合一選戰大勝民進黨，藍營氣勢如虹，面對即將到來的2024選戰，許多地方議員有意挑戰立委大位，國民黨高市議員李雅靜近日陸續在鳳山區街頭掛出全新形象看板，明顯嗅到她想挑戰立委的野心，對於是否參選立委，李雅靜坦言，不排除任何可能性。

李雅靜2022年競選看板大多以黃底為主，除了宣傳自己，也在特定看板加入創意，結合時事議題砲轟綠營政策，當時更與民進黨議員候選人蘇致榮掀起一波看版大戰，引發熱烈關注，有別於2022年競選看板，近日李雅靜在鳳山地區掛出的全新形象看板則以白底為主，希望表述自身清廉形象，清新、活潑的新看板也吸引許多路人注目。

李雅靜在前次立委選戰以些微差距敗給民進黨現任立委許智傑，如今李雅靜成功連任議員後，又再度掛出新看板，引發地方熱烈討論，也有地方人士解讀李雅靜此舉是「捲土重來、更上層樓」的起手式，相當看好她可以乘著這股氣勢在明年大選報一箭之仇。

對於是否投入明年立委選戰？李雅靜表示，不排除任何可能性。民進黨陸續爆出弊案、醜聞，更印證民進黨執政傲慢、不力的事實，她也強調「做不好就換人」，國會應該注入更多新的力量，尤其久經地方歷練的議員進入國會更是「即戰力」。

高雄李雅靜立委看板