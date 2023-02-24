不分黨派挺在地！國民黨南投立委補選候選人林明溱今(24)日在臉書PO出一段民眾黨南投縣議員簡千翔公開力挺他的影片，林明溱強調，儘管民進黨以負面口水戰手法抹黑他，但其政績、口碑深入民心，獲得當地不分黨派的支持就是明證。

林明溱在臉書指出，簡千翔在座談會上公開指出，民進黨在疫情時期讓大家缺口罩、缺疫苗、缺快篩，還刻意阻擋疫苗，最近還讓全國人民缺蛋，種種問題讓人無法接受。此外，簡千翔也在影片中提到，雖然他是民眾黨的，不是國民黨黨員，甚至是民眾黨（縣黨部）主委，「但是仍要拜託大家，3月4號，讓一個愛南投的人、讓一個體恤南投的人來當選！」

對於簡千翔公開力挺的舉動，林明溱認為，儘管民進黨持續以負面口水戰手法抹黑他，但他的政績、口碑深入民心，獲得當地不分黨派的支持就是明證，更是另類的「藍白合」。林明溱也呼籲大家把票投給骨力、肯做的林明溱，「讓我們一起守護南投！」