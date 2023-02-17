民眾黨立委陳琬惠。（劉宗龍攝）

遭爆多次接受性招待！陳宗彥現身「2分鐘」否認 念完聲明稿秒離場不受訪 @ChinaTimes ​

民眾黨立委陳琬惠質疑行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，時常帶小姐出場喝咖啡，不過陳宗彥下午開記者會否認此事。陳琬惠質疑，陳宗彥的回應記者會無比可笑，根本迴避所有問題。請問陳建仁、賴清德：「要背書嗎？」

民眾黨立委陳琬惠今(17日)下午於立法院舉行「溫暖的堅韌內閣，淫亂的酒店肉閣」記者會，踢爆現任行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，與綽號「豆哥」、被判妨害風化罪的台南酒店業者王孝偉關係親近，時常帶小姐出場喝咖啡，且陳到風化場所帶小姐出場的費用都以「陳董」為名記帳。

不過陳宗彥下午開記者會表示，他一直謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，過去從地方的公所，到市府，都一直秉持這樣的原則。連當市議員的時候，權力到哪裡，絕對不逾越；當行政的時候也不逾越謹守的分際。

陳宗彥強調，特定媒體一直未經任何查證，先將一個人的人格處理掉，圖卡、所有都一直出來，「這我很痛心」，台灣的政治不應該淪落到這種程度。一個人在工作崗位上努力工作，「卻用這樣處理我覺得是不應該」。

民眾黨立委陳琬惠看完記者會後，在臉書質疑，陳宗彥的回應記者會無比可笑，根本迴避所有問題，「請問陳建仁、賴清德：要背書嗎？」