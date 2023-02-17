陳俞安入選亞運培訓隊通知書，協會今日特別送到靈堂。（家屬提供／蔡明亘桃園傳真）

曾獲2018年亞運金牌的28歲國手「龍舟天菜」陳俞安，16日凌晨在桃園騎車時不慎摔入14米深工程涵洞，搶救後不治身亡，親友接獲惡耗震驚又難過，不敢相信平時個性陽光、熱心助人的好孩子就這樣走了。事實上，陳今年也成功入選亞運培訓隊，但遲遲未收到入選公文，今日中華民國龍舟協會特別將入選公告送到靈堂，對陳說「你的努力是值得的，你選上了！」

陳俞安發生事故後，親友難過不已，家屬將其靈堂設於桃園中壢，今相驗遺體後，移靈至靈堂中，預計下周一解剖。除了桃園市長張善政今日下午到場悼念外，中華民國龍舟協會也送來一份，陳俞安生前相當期待的禮物，也就是今年亞運培訓隊的入選通知書。

陳俞安的媽媽表示，協會2月初辦理選拔，之前就已公告陳俞安成功入選，但來不及發出公文，今日協會特別派人到陳的靈堂，送來這份禮物，公文上寫道「經選訓委員會決議通過陳俞安先生為第19屆亞洲運動會男子龍舟培訓隊選手」。

協會人員也在靈堂對陳俞安說「你的努力是值得的！你選上了！」陳的媽媽也說，這是兒子生前最期待的禮物，努力那麼久，就是希望能出國比賽為國爭光，豈料會發生意外離世，希望兒子能看見這份公文，知道自己的努力沒白費。