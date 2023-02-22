印度台北協會會長戴國瀾今拜會桃園市長張善政。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

印度台北協會會長戴國瀾今拜會桃園市長張善政。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

印度台北協會會長戴國瀾今拜會桃園市長張善政，恭賀就任市長一職，並預告今年可望在桃園舉辦國際瑜伽日和印度嘉年華活動，向桃園市民推廣印度音樂、舞蹈及美食。張善政則分享桃園未來治理願景，雙方針對桃園和印度商業、文化、教育和科技人才合作契機進行討論。

張善政說，桃園為台灣主要工業聚落，許多電子業及半導體供應鏈等台灣重要產業都落腳桃園，而印度科技人才豐沛且素質高，且積極發展能源、航太等高科技產業，與桃園發展目標相同，期盼借重印度軟體產業優勢，與桃園硬體製造能量互補，促進台、印人才交流，提升經濟發展，並促成雙方更多商業合作。

戴國瀾表示，曾多次造訪桃園企業，亦有多位印度籍學生在桃園市中央大學攻讀碩、博士學位，對於桃園並不陌生，很高興能再次訪問桃園。

戴國瀾說，桃園與印度台北協會互動良好，除舉辦「桃園印度交流論壇-商貿˙旅遊˙文化」，也於2019年合作辦理「印度春漾嘉年華」活動且廣受好評，今年度想進一步在桃園推廣6月21日國際瑜伽日活動及再次在桃園舉辦印度嘉年華活動，向桃園市民推廣印度音樂、舞蹈及美食。他也歡迎張善政率團訪印，了解當地產業，藉此媒合雙方人才及產業合作。

張善政表示，除了延續過去合作，亦將致力於往新南向國家發展，維繫印度城市之互動，探討兩地產業投資的未來，進一步發掘成為姊妹城市之契機。雙方也都期盼桃園─印度直航復航，以促進台印產業經濟復甦、人才、文化、觀光等各方面交流。