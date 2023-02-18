行政院發言人陳宗彥昨(17)日遭爆料，指他11年前擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待並涉嫌關說，陳雖火速駁斥，仍在昨晚宣布請辭獲准。對此，政大地政系教授徐世榮提及陳宗彥擔任「臺南市區鐵路地下化計畫工程技術論壇」主持人時的作為，怒轟陳宗彥及其背後的大老闆賴清德，並表示不僅要讓大家知道他們的為人，也希望大家瞭解「愛鄉土及信賴台灣」政權的虛偽性。

民眾黨立委陳琬惠昨開記者會爆料陳宗彥有多次涉及常態性召妓的紀錄，並PO出LINE截圖，發現陳宗彥傳訊息詢問「小芸有空嗎？」引發各界譁然。陳宗彥雖火速召開記者會反擊，卻在事情遭揭露後五小時宣布請辭，行政院旋即准辭，發言人由政委羅秉成暫代。

徐世榮今(18)日在臉書痛批，陳宗彥是賴清德左右手，賴清德要不要出面說明？賴清德有空嗎？徐世榮也提到，滿朝幾乎皆是虛偽之人，並認為陳宗彥請辭，除了身陷性醜聞之外，也涉及包庇酒店業者。他去年曾發一文批評陳宗彥，及其背後的大老闆賴清德，並表示不僅要讓大家知道他們的為人，也希望大家瞭解「愛鄉土及信賴台灣」政權的虛偽性。

徐世榮去年9月時曾發文表示，時任內政部政務次長的陳宗彥宣布國慶主題為「守土衛國 你我同行」，讓他深覺噁心，並透露2013年2月6日時，陳宗彥是「臺南市區鐵路地下化計畫工程技術論壇」的主持人，徐世榮受邀參加。當時反對鐵路東移的群眾，聚集在場外表達他們反對土地徵收的訴求，但陳宗彥卻不讓徐世榮發言，也不討論土地徵收課題， 「民進黨政府後來並強行進行土地徵收，掠奪他們的土地及家園，並沒有幫他們『守住土地及家園』」。

徐世榮當時痛斥，陳宗彥及賴清德都是掠奪台灣人民土地及家園的劊子手，如今二位皆高居廟堂之上，搖身一變可以臉不紅氣不喘的談「守土衛國 你我同行」，其無羞恥心、臉皮之厚實在讓人難以想像。