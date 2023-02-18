行政院前發言人陳宗彥遭指控接受性招待，並涉嫌關說，民眾黨立委陳琬惠指控台南地檢署分案偵辦涉及貪汙罪嫌不了了之就是「吃案」，南檢18日強調此案因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。對此，陳琬惠隨即質疑，究竟是查無具體不法事證，還是根本沒有認真查就放過，痛斥南檢「不知反省、毫無羞恥」。

台南地檢署發言人許嘉龍今日指出，南檢2013年間偵辦王姓男子涉嫌妨害風化案，另發現業者涉嫌行賄，2014年4月14日簽分他字案偵辦，但檢察官偵查後，認定業者所涉貪汙案件查無具體不法事證，2015年8月31日簽結，並非如媒體所說不了了之及有任何包庇情形。

「不知反省、毫無羞恥！」陳琬惠質疑，到底是查無具體不法事證，還是根本沒有認真查就放過，當初檢察官知悉台南市政府高官如此明顯的接受性招待，又去幫忙酒店業者「處理關說」辦照事宜，到底採取了什麼偵查作為？

她再度點名法務部長蔡清祥，應該回去好好看清楚，好好想想要不要為台南地檢署的聲明背書，還撂話說「下星期五質詢，直球對決！」