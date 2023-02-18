新北市2021年10月發生虎豹潭6人溺斃事故，監察院14日糾正新北市府。新北市府表示，本次不幸事件發生地點虎豹潭，確屬台北水源特定區管理局管轄權範圍，事件發生時因位於本市，除立即出動警消，成立本府前進指揮所，不分晝夜，投入警消、義消、民間救難團體共2176人次、長達近119小時全力搶救外，也在搶救告一段落後，與中央和地方等相關單位，如氣象局、台北水源特定區管理局與當地的雙溪區公所等檢討，並無所謂事後推託權責情事。

新北市府表示，除現場既有的警示牌外，也立即決定，包括加設告示牌、救生圈、救生樁、水位警示線（含清水坑、牡丹溪親水公園等三處），增設 CCTV影像監視系統及廣播設備，區公所、臨近派出所、消防單位值班台都可以透過手機App，即時監看水情。

另成立氣象局雙北山區雨量警示群組，即時掌握中央氣象局所提供之降雨情況，只要接獲豪大雨防災告警時，就由太平派出所值班員警第一時間趕往虎豹潭現場查看，若有民眾戲水，立即要求離開，並由區公所、消防隊，運用網路及廣播勸離戲水民眾，同時派員前往現場執行驅離。

新北市長侯友宜表示，檢視所有虎豹潭周遭的設備跟設施，水域的安全永遠是新北市最重要的職責，所以這個事情除了我們水域安全做好以外，也針對所有設備設施通盤再做一個詳細的檢討，希望好還要做得更好，我們會不斷的反省更求精進，以加強維護民眾安全，避免憾事再發生。