旺旺中時「金威獎」素人盲飲活動台中場18日圓滿完成，民眾根據香氣口感尾韻與整體表現等四項因素，選出TOP3威士忌。（林金池攝）（飲酒過量有害健康）。

旺旺中時第一屆「金威獎」素人盲飲活動，號召北中南300位民眾根據香氣口感尾韻與整體表現等四項因素選出TOP3威士忌，創新舉動引發話題。（林金池攝）（飲酒過量有害健康）。

旺旺中時第一屆「金威獎」素人盲飲活動台中場18日圓滿完成，TOP3為汀士頓12年雪莉桶、歐肯三桶、格蘭傑12年雪莉桶、麥卡倫12年雙桶（同分並列）。其中，原本在台北場落後的格蘭傑、麥卡倫，這次逆勢擠進TOP3，未來台南場盲測結果將成為勝負關鍵。

中國時報業務部總經理王儒哲致詞表示，這是媒體首度舉辦空前大規模的素人盲測，意義非凡，有名不代表最好，希望各位盲測大使能選出最喜歡、最適合自己的威士忌。

威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯指出，各地民眾因為氣候、文化、飲食習慣，喜歡的威士忌口味也有所不同，因此採用北中南盲測海選方式，將差異化降到最少。

其中，北部與中部民眾盲測口味大致相同，但麥卡倫12年卻差異頗大，不受北部民眾青睞，但在台中場卻能入選，研判可能是雙桶口感偏陽光，較受到中部民眾青睞。

金威獎台北場17日百人盲測TOP3為歐肯三桶、汀士頓12年雪莉桶、格蘭利威12年Double Oak。

台中場18日百人盲測TOP3為汀士頓12年雪莉桶、歐肯三桶、格蘭傑12年雪莉桶、麥卡倫12年雙桶（同分並列）。

（禁止酒駕，飲酒過量有害健康）