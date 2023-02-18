位於日本神奈川鎌倉的「江之島電車」車站，擁有無敵壯闊海景，當地的平交道更是《灌籃高手》的取景地，不過，近來一名23歲正妹網紅Hinata(ひなた)，竟只為了拍照便擅自闖入鐵軌拍攝，甚至上傳社群炫耀，引燃日本網友怒火，質疑她無視交通安全，且個性過於自我中心。

在《灌籃高手》的片頭曲《好想大聲說愛你》中，男主角櫻花木道等待「江之島電車」電車駛過後，和另一端的赤木晴子互打招呼，純真的戀愛故事打動無數粉絲前往朝聖，不過現實生活中，平交道仍有電車行駛，卻常有遊客擅闖，就只為了拍照，讓車站早已多次發布公告勸阻，深怕有憾事發生。

而正妹網紅Hinata到「江之島電車」也是為了拍照，只見她在IG限動發出一段漫步在鐵軌上的影片，還陶醉地轉圈，開心朝鏡頭比YA，心情非常好，讓網友火大開轟：「妳不是小嬰兒，難道妳爸媽教妳要在鐵路上走路嗎？」、「走上去就要有隨時被電車輾過的心理準備」、「以為自己是鋼鐵俠，跟猴子一樣不守規矩。」

隨著輿論發酵，Hinata火速在IG認錯，坦言到鐵軌拍照的行為很自私，不只缺乏常識、對社群媒體的認知也不足，很遺憾給人造成困擾，同時，Hinata鄭重強調，會重視大家給自己的意見，承諾未來會加以改進。其實，Hinata在鐵道拍片的行為恐怕違反《鐵道營業法》，就算是非營業時間，仍可能被處以罰鍰。