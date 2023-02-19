陸軍官校明年擴大百年校慶，國防部近來研議調整正步分列式（俗稱踢正步），媒體接獲爆料影片，有民眾質疑新的動作與中國解放軍踢正步的動作很相似。國民黨立委江啟臣認為，面對目前兩岸的緊張情勢，這絕對不是國軍訓練和國防戰備的首要重點，而規劃延長役期一年後的相關配套才是正辦。

江啟臣表示，看到最近流出踢正步的畫面，國防部與其忙著研討如何修改踢正步，倒不如針對義務役役期延長一年後各項規劃跟配套，且來好好執行才對。

江啟臣指出，國防部說踢正步是基本教練的動作，可以讓官兵養成軍紀嚴肅，精神鞏固、意志堅定等，但其實面對目前兩岸緊張情勢，絕對不是國軍訓練得國防戰備的首要重點，役期的延長也不是為了踢正步，是為了培養專精戰力強化國防實力。

江啟臣強調，國防部要搞清楚國家安全的輕重緩急，與其忙著研討如何修改正步，倒不如好好告訴大家延長役期一年後的相關配套，以及作為訓練內容如何強化改善等，這才是正辦。