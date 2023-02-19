藍初選防議員轉戰立委？徐巧芯若被卡「會做出自己的選擇」 重話批大局條款：像打拚後回家被家暴 @ChinaTimes ​

因擔憂喪失議會優勢，傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（19）日在中天節目《週末大爆卦》語帶哽咽地說，沒想到自己努力在追行政院前發言人陳宗彥的事情時，黨內同志卻在忙著討論要用什麼制度才能把自己拉下，透露已傳訊息告知黨主席朱立倫，只希望有公平的初選。

徐巧芯表示，相關報導出來時沒注意看內容，本認為只要自己努力，不管何種制度都有機會贏下，結果細看內容讓她忍不住質疑太針對，甚至感覺就是衝著她去的，「我覺得這根本在羞辱，跟欺負我的一個針對性條款」。

「我在外面的努力，你們真的覺得這麼刺眼嗎？」徐巧芯指出，這幾天因為追陳宗彥的事情，她其實沒什麼睡覺，凌晨1點還在開直播，就是希望幫國民黨爭取2024，努力揭露民進黨的問題，「可是原來我今天才知道我這麼傻，我在忙這件事情的時候，原來大家在討論的事情是這些！」

「我覺得我真的很盡力了！」徐巧芯直言，這是第一次因為自己的事情這麼傷心，已傳訊息告知朱立倫她要的不多，只是想要公平參加初選的機會，「現在他們也改口，黨中央有發新聞稿說沒這件事，我覺得沒有就好，我也沒有要計較之前怎樣，沒有就好，給大家一個公平的制度，真的沒有很難。」