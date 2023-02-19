新北市長侯友宜今出席媒體舉辦的作文大賽頒獎典禮，題目與「共好」有關，侯被問到是否願意出來選總統讓台灣共好時表示，共好是他4年多出來選舉的目標，台灣不該分你我、族群、黨派，一起攜手面對所有挑戰，他相信共好就是給別人機會，就是給自己機會的態度，一起凝聚台灣的共識，讓中華民國永續、繁榮、安定與和平。

侯友宜在致詞時提到，共好就是面對問題永遠要記得「給別人機會，就是給自己機會」，「給」是共好的第一步，帶著包容、關懷，更帶著愛，面對挫折，失去要看到得到，得到則要看到失去，台灣這樣環境底下，不管政治、經濟、環境，台灣最需要團結，就是共好。

至於地方人士評估6月是侯友宜表態選總統最好時間點，侯友宜再次強調，他每天最主要是把新北市現階段工作做好，民眾對新北市長有很多期待，希望大小事都能展現決心態度，讓2030新願景等市政建設做到位，他會努力全力以赴。

對於媒體人指台灣駐華府單位評估侯友宜是2024最佳人選，侯表示，謝謝大家關心，最主要還是自己把自己的角色做好，才是應盡本份，唯有盡本分，才不枉費他出來從事公職40幾年來的態度。

對於小時候是否寫過「我的志願」作文，侯友宜說，小時候很單純、喜歡玩，天馬行空開心就好，小時候志願不代表未來志願，作文過程中找到開心的方向最重要。