不少國民黨新生代議員近日高喊世代交替，要挑戰黨內資深立委，昨卻傳出黨中央研擬「大局條款」作為提名依據，避免縣市議會喪失人數優勢，雖國民黨否認此傳聞，但仍餘波盪漾。台北市前市長郝龍斌今天接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，沒有聽過此說法，既然有初選制度，當然就是最強的人代表黨爭取勝選，「我覺得不可能也不實際」，認為是有人刻意放話。

對於大局條款的傳言，郝龍斌說，他沒有聽過此說法，既然有民調、有初選制度，當然就是最強的人代表黨爭取勝選，不知道哪裡傳出這樣的說法，「我覺得不可能而且也不實際」。

他說，可以體會到任何一個候選人面對此傳言都會造成心理不安與衝擊，既然國民黨要以團結勝選為目的，相關傳言傳出後，黨中央應具體做出陳述、否認。

郝龍斌認為，應該是「有人刻意放話」，並臆測一些想法，做出對自己有利的看法，但他自己非常確定，絕對不是北市黨籍立委講出來的；他不曉得是什麼人放話，但是當有傳言，對團結勝選有影響，黨中央應第一時間澄清，黨主席朱立倫態度也應清楚一點。

此外，郝龍斌日前拋出不分區名單應由資深立委優先，但立委費鴻泰、賴士葆都反對，郝龍斌說，他的想法與中廣董事長趙少康非常接近，長期來看，不分區應代表政黨，且具有戰鬥力，但過去2屆不分區提名都有問題，很多「見習生」，沒有立委經驗的人跑去不分區，導致戰力不強。

郝龍斌認為，應由資深立委擔任不分區帶領國會，作國會領袖，因此不分區須由當過立委的人來擔任；再來是不分區絕對不能黑箱作業，一定要公開透明，經過公開評選，跟費鴻泰、賴士葆完全沒有關係，而是怎麼樣國會戰力極大化，讓最適當的人來做不分區立委，他對這件事情提出看法。

郝龍斌直言，2020敗選很關鍵因素就是不分區提的不好，2024要記取過去經驗，讓不分區提名不僅發揮戰力，甚至減少地方區域立委的衝擊，因此他提出不分區應由有立委經驗的人擔任。

郝龍斌表示，選區議員想要當立委，與選區立委關係最矛盾、敏感，如果提的候選人不是現任立委，讓立委做不分區，立委保證議員當選作為不分區的條件，戰力是加成，綁在一起，變成生命共同體，這是不分區展現戰力最好的方式。