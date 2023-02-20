前行政院發言人陳宗彥因性招待案疑雲請辭波及賴清德，遭質疑是民進黨派系內鬥，資深媒體人楊憲宏今天分析，陳宗彥很久之前就已脫離賴清德團隊，現在講陳宗彥是賴的人馬，就是有人刻意在弄，這整件事應該是台南市長未來選舉已經提前發燒。

與賴清德私交甚篤的楊憲宏今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪，談到新北市長侯友宜可能參選2024總統時表示，美國對侯友宜比較陌生，侯先前的「強國說」也沒有解釋到底是反哪個國，「到底是不做中國棋子，還是美國棋子，還是兩個都不做？」

他認為，侯友宜講這句把自己落入陷阱，除了要說強國是不是美國，還要講為什麼，同時分析美中台關係等等，但他無法進一步說明，因為說任何一句話都是得罪不起。

至於民進黨主席賴清德，才剛射出「改革三箭」，清除台南黑金、黃承國黑道、林智堅論文門等三大路障，被指是賴清德人馬的陳宗彥就因身陷召妓風波，火速請辭行政院發言人一職。

黃光芹詢問陳宗彥事件爆發，是否與綠營派系內鬥有關？對此，楊憲宏分析，陳宗彥很久之前就已脫離賴清德團隊，現在講陳宗彥是賴的人馬，就是有人刻意在弄。

他說，陳宗彥過去在疫情嚴峻時期表現很好，算是第二個前衛福部長陳時中，甚至還當到行政院發言人，所以有人開始在台南說，陳宗彥可能是未來市長人選，於是就有人來出手先處理掉陳宗彥。「我認為這就是台南內部的事情，跟賴清德一點關係都沒有。」