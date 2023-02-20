據韓聯社報導，韓國疾病管理廳20日發布消息，韓國國家傳染病危機應對諮詢委員會（下稱諮詢委）綜合韓中兩國疫情防控形勢後研判，目前已形成調整自華入境相關防疫措施的大環境。

報導稱，諮詢委15日舉行會議時評價稱，自華入境人員的新冠落地檢陽性率從1月初起逐步下降，也沒有出現新變異株感染病例，目前已具備調整現行防疫措施的條件。

報導引述多數委員認為，考慮到韓中兩國當前疫情形勢趨穩，且維持對新變異株的監控，因此可以在月內取消自華航班一律降落仁川國際機場、自華入境人員行前檢和落地檢等防疫措施。但仍有部分意見認為，部分海外國家仍要求入境前檢測，有必要延長行前檢措施。

出於疫情防控需要，韓國政府上月起加大對中國大陸防疫力度，暫停簽發中方公民赴韓短期簽證，要求自華入境人員在登機前提交行前48小時內核酸檢測陰性證明或行前24小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明，短期居留者在入境後接受落地檢，所有自華航班降落仁川國際機場等。

之後，隨著中國大陸新冠疫情流行觸頂後回落趨穩，韓國政府從本月11日起恢復向中方公民發放赴韓短期簽證，並到2月底將往返韓中的航班數量增至每周80班，3月起增至每周100班。

韓國政府此前決定，入境前後的檢測義務和航班降落限制措施將持續至本月28日，並計畫於本週敲定是否維持或提前取消該措施。