有的人天生很有想法，不喜歡一直受旁人約束，認為什麼事情就該自己決定，別人不能插手管，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖猴、生肖蛇、生肖龍很適合當自由工作者，其中生肖猴有著靈活強韌的適應力，能快速調整自己，而且也懂得借力使力，來分攤自身壓力和風險，一旦他們上了軌道，容易打響知名度。

▍生肖虎：自我鞭策、抗壓力強

生肖虎有著超乎常人的企圖和自律，對於目標的掌控、時間的管理、業績的要求，大致都能抓在手裡，雖沒有人在旁邊約束鞭策，但總能不忘初衷，既然選擇了自由工作，就一定要闖出名堂、做出成績，不能讓人看輕，尤其在剛進入自由工作的開創期，由於尚未累積出客戶和經驗，若沒堅強的意志，很可能心生畏懼而打退堂鼓，但生肖虎很能吃苦耐勞，能持續熬到春暖花開時。

▍生肖猴：靈活調整、合作借力

生肖猴有著靈活強韌的適應力，能在很短時間內調整自己，所以比其他人更具競爭力，當然了，獨當一面的能力無法一蹴可幾，需較長時間來歷練，在這方面，生肖猴懂得借力使力，來分攤自身壓力和風險，儘管初期收入較低，但只要上了軌道，容易在業界擦亮招牌，而且人脈資源會成為豐沛資產。

▍生肖蛇：自我行銷、循序漸進

溝通能力強的特質，無疑是生肖蛇的有利武器，由於自由工作一切得是靠自己，若光有專業技術而不懂溝通，很容易被客戶占便宜，不過，生肖蛇必須學會承受壓力，既然具備說服客戶的能力，也可用同樣的能力來鼓勵自己，另外需懂得循序漸進，接案時衡量自身經驗和客觀條件，行有餘力後才逐步嘗試有挑戰性的工作，就能累積足夠的自信力和整體能力。

▍生肖龍：目標導向、獨力承擔

生肖龍具有目標導向清晰的特質，能讓他們得到不少助力，搭配上業務天分，開發客戶不僅不是難事，反而是一心想要追求的成就感，好的開始是成功的一半，實力也容易因此培養出來，也因野心大、架式足，往往能吸引客戶提高案子的預算。