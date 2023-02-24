城府深、心機重的人，平時隱藏得很好，內心卻有很多利益算計。命理老師小孟及《旺好運》專欄就整理出5星座及4生肖的人心機較重，提醒大家和這些人相處要多加留意。

●心機重5星座

Top1：摩羯座

摩羯座在工作上可說是心機第一，他們進退得宜、掌握人心，當有人想要搞怪時，摩羯座會想出方法對付；而有人想對付自己時，摩羯座很沉得住氣，會讓對方付出更大代價。

Top2：天蠍座

天蠍座的心機常運用在情敵或愛人身上，當天蠍越愛一個人時，越會隱藏自己。情敵出現時，天蠍會調查清楚對方背景，甚至捉弄情敵；若情人外遇，天蠍座會想出很多報復方法。

Top3：射手座

射手座手腕很好，也很會看人，當他們不喜歡一個人的時候，會去煽動其他人，「殺人不用自己動手」，是高手中的高手。

Top4：雙子座

雙子座會暗藏本事，當大家都在讀書準備考試時，同學間討論讀了沒，雙子座會說：「沒讀，我都不太會。」其實自己讀很多，還考得很好。

Top5：雙魚座

雙魚座容易在競爭中產生心機，當雙魚座被主管暗示要與其他同事比較時，雙魚座內心黑暗面就會浮現，向主管打對手的小報告。

●心機重4生肖

Top1：生肖雞

生肖雞會取悅別人獲取利益，嘴上功夫了得，擅於挑撥、搬弄是非、嫁禍別人，甚至能為了利益背叛朋友。

Top2：生肖蛇

生肖蛇做什麼事都會經過思考，善於隱藏自己意圖，心機用在有利的事物，只對自己有利用價值的人好。

Top3：生肖龍

生肖龍訂了目標就會想盡辦法達成，為了成就、權力，就算要耍心機、勾心鬥角也不會認輸。

Top4：生肖鼠

生肖鼠看似老實，不過他們唯利是圖，在日常與工作都喜歡競爭，用良好的形象掩飾內心的城府。