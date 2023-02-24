有的人身邊即使有很多異性朋友，在眾人眼中，應該非常好找對象，但其實他們情路卻不順利，無法找到相愛的人，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、巨蟹座、處女座、摩羯座雖桃花旺，但感情始終不順利，其中摩羯座除增加行動力外，還需改掉一開口就談正經事習慣，機會將會變多。

▍牡羊座

充滿朝氣的牡羊座，心思單純，胸襟寬廣，不會為了一點小事就哭哭啼啼，他們人緣總是很好，很快就能跟人混熟，然而相處起來像兄弟姐妹似的，反而錯失了先入為主的時機，沒能培養一些悸動的感覺，太熟之後，想再激起曖昧的水花，可就困難重重了。

▍巨蟹座

巨蟹座的個性大多低調、溫和，不喜歡成為眾人焦點，平時，生活穩定喜歡在小事上照顧人，例如，雨天撐傘、準備點心等等，讓人有感激之意卻不一定有心動的感受，所以在感情的道路上，有時真的不太順利，不過顧家的他們是很好的結婚對象，所以可好好把握。

▍處女座

就算先天條件不夠好，處女座會用後天的努力讓自己出類拔萃，因而多半都擁有優秀的外表或事業，他們心思細膩，往來的朋友雖不多，但每個都是很知心的，情路受阻原因，多半還是他們太挑，想找個完美對象，對初識的人總是先過於排斥，因此容易錯過好緣份。

▍摩羯座

摩羯座不熱衷於社交，大部分時間都在提升自我，而他們的優點，別人要日久了才明白。他們的反差萌，其實，也是不少人心目中的潛力股，如情路想發展順利，除了增加行動力之外，還需改掉一開口就談國家大事的習慣，長期下來機會就會變多。