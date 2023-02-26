每個人對待愛情的態度不一，有些人陷入戀愛時仍抱持理性，但也有人為愛痴狂，寧願付出一切也無怨無悔，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座為了守護真愛，甚至不惜對抗全世界。

▍雙魚座

雙魚座是戀愛主義者，他們之所以對生活、對明天，飽含熱切的原動力，都是因為背後有愛在支撐著他們前進，一旦沒有了感情，就連天空都是黯淡無光的，更別說是那些五彩斑斕的美夢了。在愛情的浸潤下，雙魚座可以做到許多原本做不到的事情，也能萌生更多的勇氣追求理想的生活，因此雙魚座為了守護真愛，即便要他們對抗世界也不足為懼。

▍雙子座

在外人眼中，雙子座既花心又薄情，經常周旋在異性之間，然而這只是因為他們對愛情十分渴望，雙子座需要透過不斷的探詢、嘗試和捨棄來確定自己內心真實的情感，直到他們找到了真愛，就會為了對方燃燒自身的小宇宙，即便付出一切也在所不惜。

▍處女座

處女座相當悶騷，對外總是一副冷漠疏離的樣子，但其實這只是他們的保護色，面對世間萬物都會抱著先探究審查的心態，再決定是否要全力以赴。面對愛情同樣如此，在遇到真愛之前，他們對愛情嗤之以鼻，一旦愛的需求被喚醒，處女座就會不惜一切去得到，並且傾盡所有守護另一半。