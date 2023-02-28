很多人認為具有先天優勢較容易成功，但其實成功者的條件不一定比別人好，只是比別人更懂得提早起步抓住機會，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖馬、生肖龍、生肖猴、生肖羊懂得捷足先登把握住機會，因此容易獲得成功。

▍生肖虎

虎虎生風的生肖虎，行事大破大立，即使等不到好的機會，也能靠自己創造，凡事積極行動，有霸氣、自信又有幹勁、能堅持，人生自然處處是機會。

▍生肖馬

生肖馬行動力強、喜歡挑戰任何事物，且毫不猶豫，看到機會就會立馬行動，反正不賭一把，機會也會流失，沒有結果之前不知道是好是壞。

▍生肖龍

生肖龍當遇到重大事情時，都能保持沉著淡定、舉重若輕、遊刃有餘，這樣的他們也容易受到貴人賞識，機會自然就被吸引而來。

▍生肖猴

生肖猴機智靈巧，又有行動力，腦子動得快，總能超越常規思維，找到關鍵點切入，再加上人緣不錯，能夠在社交場合中獲取有用情報，也因此容易看到商機並把握機會。

▍生肖羊

生肖羊個性溫和正直，雖行動力不足，可能因此錯失機會，但由於能靜下心來自我反省，而不是怨天尤人，因此若得貴人相助，能更加順利突破難關，獲得機會。