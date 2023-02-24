想要變有錢，除了理財，也要常迎財神，透過日常小動作，就能讓家中充滿財氣。命理專家雨揚老師分享3妙招，包括在「辰時」開窗門、在財位點環香、用財水打掃環境，這些學起來就可讓財神自動靠近。

●辰時開窗開門，納財氣進門

雨揚老師指出，早上7到9點是財氣能量最豐足的時辰，要迎氣進門，才能讓家中有財氣。這時辰一定要起床，打開家中的窗戶和大門，接引財氣納進門，最好讓太陽也曬進來，讓家裡財氣加分。

●財位點環香，香氣環繞

引氣進門後，利用財氣最滿的時刻，在家中財位點上環香，記得「順時鐘、吉祥轉」，代表財運順順來；環香能帶進家裡的財氣，香氣就是財氣，讓家裡每個地方都財氣豐盈。

●用財水打掃，財氣常在

家中打掃的時候，可以準備7個銀幣和一點海鹽，放到清水一起煮滾，煮滾後再放些自來水，成為「陰陽財水」。用財水來擦桌子、擦地板，讓家中富含財氣又亮晶晶，也會讓財神更常光顧。

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