柏文2022年第四季合併營收9.46億元，季增2.98％、年增8.04％，創歷史第三高。其中，休閒運動與娛樂5.26億元，季增6.62％、年增6.05％。教練課程的運動保健3.85億元，季增2.19％、年增9.56％。入會費收入0.28億元，雖季減27.22％、但年增達34.98％。
柏文去年第四季毛利率21.1％，優於第三季20.94％、低於前年同期26.07％。惟營業利益844萬元，季減達61.06％、年減達81.16％，使營益率「雙降」至0.89％。歸屬母公司稅後淨利170萬元，季減21.16％、年減達98.49％，每股盈餘0.02元，均創近5季低點。
累計柏文2022年合併營收36.06億元、年增38.39％，創歷史次高。營業利益1.43億元，較前年虧損1.93億元顯著轉盈。雖然業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.71億元，較前年虧損1.42億元谷底顯著回升，惟每股盈餘0.95元仍為歷年次低。
截至1月底，「健身工廠」全台已有64處營運據點。展望後市，柏文今年規畫至少新展8處「健身工廠」新據點，其中高雄市小港廠及新北市七張廠即將預售、預計3月開幕，第二季預計尚有3家新據點投入營運，持續衝刺今年營收成長動能。
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