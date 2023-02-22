經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)董事會通過2022年財報，受營運成本及費用增加影響，第四季獲利降至近5季低點、每股盈餘（EPS）0.02元。不過，全年營運仍順利轉虧為盈、每股盈餘0.95元，自去年虧損谷底顯著回升。